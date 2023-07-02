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НовостиОбщество2 июля 2023 7:34

В ДТП в Агрызском районе погиб глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков

Ему было 43 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Альберт Нафиков возглавлял Крындинское сельское поселение с сентября 2021 года. Фото: пресс-служба Агрызского района

Альберт Нафиков возглавлял Крындинское сельское поселение с сентября 2021 года. Фото: пресс-служба Агрызского района

Вчера, 1 июля, в Агрызском районе произошла смертельная авария с участием «Нивы» и иномарки Opel. За рулем отечественного автомобиля находился 43-летний глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков, который скончался от полученных травм.

Альберт Нафиков родился в деревне Крынды. С сентября 2021 года стал возглавлять Крындинское сельское поселение. Коллеги отмечают, что руководитель ответственно и трудолюбиво подходил к работе, делал все возможное для благоустройства села.

У погибшего остались жена и трое детей, сообщает пресс-служба Агрызского района. Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким умершего.

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