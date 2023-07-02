Раис Татарстана утвердил список объектов, которые нельзя обесточивать

В список вошли здания администрации раиса Татарстана, Кабмина и Госсовета республики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил перечень объектов на 2023-2024 года, отключение которых от электроэнергии чревато экономическими, экологическими и социальными последствиями. Распоряжение об этом опубликовали на сайте главы республики.

В список вошли здания администрации раиса Татарстана, Кабмина и Госсовета республики, а также министерств и ведомств. Туда же внесены арбитражный суд Поволжского округа и управление судебного департамента в Татарстане.

В документе указаны медучреждения, здания исполкомов, объекты связи, централизованного водоснабжения, метрополитена, воинских частей и не только. Всего в перечень внесли свыше 900 организаций.

Ранее Рустам Минниханов протестировал новый мини-КАМАЗ.

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