В Татарстане ограничили движение маломерных судов по рекам Волга и Свияга

В этот день запрещено движение гидроциклов и не только. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 2 июля, с 8.30 до 14.00 нельзя будет передвигаться на маломерных судах по рекам Волга и Свияга. Ограничения ввели из-за проведения финала спортивного фестиваля SVIYAGA FEST - 2023.

В этот день нельзя использовать маломерные, парусные, прогулочные, а также спортивные суда в акватории Волги и Свияги вокруг острова Свияжск на расстоянии 600 метров от берега. Запрет также касается гидроциклов, байдарок и гребных лодок.

За соблюдением ограничений на участках будут следить дежурные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Напомним, ранее посреди Волги в Казани обнаружили опасную трубу длиной 30 метров.

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