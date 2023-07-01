Три компании из Татарстана попали в санкционный список Украины

Ограничения вводятся на 10 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще три компании из Татарстана попала под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.

В перечне указаны ЗАО «ЕКА» из Казани, компания «Дронопорт» из Иннополиса и нижнекамская АО «Танеко». Также в список попали несколько физических лиц. Преимущественно, это руководители различных предприятий.

В документе указано, что ограничения вводятся на 10 лет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram