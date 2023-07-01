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НовостиОбщество1 июля 2023 13:11

В Зеленодольске ограничат движение маломерных судов

Запрет будет действовать на время проведения SVIYAGA FEST
Адам САГАЛ

На время проведения SVIYAGA FEST в Зеленодольске ограничат движение маломерных судов. Подписано соответствующее постановление Кабмина РТ.

В целях безопасности запретят использовать лодки, байдарки, гидроциклы и парусные суда. Ограничения будут действовать 2 июля с 8:30 до 14:00. Они коснутся судов на участке рек Волга и Свияга на расстоянии 600 метров от берега.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии во время заплыва через Волгу погиб прокурор республики.

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