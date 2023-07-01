Менделеевск выиграл 6,5 млн рублей гранта фонда культурных инициатив

В рамках проекта будут работать три творческие лаборатории

Грант президентского фонда культурных инициатив на 6,5 млн рублей выиграл Менделеевск. Средства планируют направить на проведение Международного фестиваля «Пастернаковские чтения», который состоится с 15 по 17 сентября.

Средства гранта будут направлены на проект «Химия слова», который пройдет в рамках фестиваля. В рамках проекта будут работать три творческие лаборатории. Одна из них будет акцентирована на связи города с Борисом Пастернаком. В рамках второй лаборатории команда молодых режиссеров будет создавать иммерсивную постановку с привлечением юных актеров из Менделеевска. Третья лаборатория предназначена для проведения образовательной программы для специалистов культурных учреждений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram