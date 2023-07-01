В Нижнекамске мужчина застрелил сына из охотничьего ружья

Два тела обнаружила вернувшаяся с лечения из больницы мать и жена погибших Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске 65-летний мужчина застрелил сына из охотничьего ружья.

Трагедия произошла 26 июня в одном из домов по улице Мурадьяна. Мужчины вместе распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда отец взял ружье и выстрелил в спину своему 44-летнему, убив его. Не выдержав моральных страданий, старший мужчина свел счеты с жизнью. Два тела обнаружила вернувшаяся с лечения из больницы мать и жена погибших.

В Следкоме Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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