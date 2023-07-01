В Татарстане отправлено на переработку 70 тонн электролома

Электролом в Татарстане собирают регулярно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарстана отправили на переработку более 70 тонн электролома. Столько было собрано с начала экологической акции «Школа утилизации: Электроника», которая стартовала в сентябре 2022 года.

Электролом в Татарстане собирают регулярно. К примеру, в конце мая сбор проходил в Казани, Зеленодольске, Буинске. Тогда жители принесли шесть тонн электролома. Собранный материал отправили для переработки на специальный экологический комбинат.

Как сообщили в Минэкологии региона, следующий сбор состоится в поселке городского типа Алексеевское. Дата пока не определена.

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