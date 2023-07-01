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НовостиОбщество1 июля 2023 6:58

В июле между Казанью и Москвой «Аэрофлот» запустит дополнительный рейс

Он будет выполняться пять раз в неделю
Адам САГАЛ
Вылет запланирован из аэропорта «Шереметьево»

Вылет запланирован из аэропорта «Шереметьево»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 июля между Казанью и Москвой запустят дополнительный рейс. Его будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Вылет запланирован из аэропорта «Шереметьево» пять раз в неделю.

В результате в оставшуюся часть лета «Аэрофлот» будет обслуживать до 10 рейсов в день между столицами России и Татарстана.

Ранее мы сообщали, что из Кирова в Казань с 1 июля запустят авиарейс.

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