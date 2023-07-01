В Нижнекамске водитель насмерть сбил девочку на самокате

За рулем автомобиля «Рено Дастер» был 61-летний мужчина. Фото: Госавтоинспекция РТ

В Нижнекамске 30 июня в 17:40 произошло смертельное ДТП – водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате. Появились подробности происшествия.

Трагедия произошла на улице Гагарина. За рулем автомобиля «Рено Дастер» был 61-летний мужчина. Он сбил девочку, которая переезжала дорогу на самокате. От полученных травм ребенок погиб.

Обстоятельства и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

На нашем канале можно посмотреть видео, на котором запечатлен момент ДТП. Пользователи удивляются, как водитель мог не заметить девочку, выезжающую на дорогу.

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