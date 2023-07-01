Музыканты оркестра «Визит» пришли в мэрию с жалобами на низкие зарплаты

Руководитель филармонии Нафиса Ахметшина заявила, что музыканты приходили и к ней с хамскими заявлениями. Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах музыканты джазового оркестра «Визит» пришли в мэрию с жалобами на низкие зарплаты. Их принял заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

По данным «КП-Казань» коллектив жаловался не только на скромный заработок, но и на руководителя филармонии Нафису Ахметшину. Сама же Ахметшина заявила, что музыканты приходили и к ней с хамскими заявлениями.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на развитие филармонии решили направить 5,4 миллиона рублей.

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