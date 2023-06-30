Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: прокуратура

В Нижнекамске водитель внедорожника сбил насмерть 9-летнюю девочку, сообщили в ГИБДД. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщают очевидцы, наезд на ребенка совершил водитель на автомобиле марки Renault Duster в районе 17.40. Под его колесами оказалась девятилетняя девочка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Гагарина.

На место происшествия выезжал первый заместитель Нижнекамского городского прокурора Рустем Хазипов.

Подробности трагедии пока неизвестны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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