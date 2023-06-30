Стоимость одного литра бензина в регионе составляет 51,16 рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан вошел в ТОП-5 регионов по росту цен на бензин. Стоимость одного литра в регионе составляет 51,16 рубля.

В число лидеров рейтинга также попали Костромская и Рязанская области, Алтай и Чечня. В общей сложности подорожание произошло в 74 регионах. Цена на 92 бензин выросла на 20 копеек и до 48,3 рублей, 95-й подорожал на 24 копейки до 52,7 рублей, 98-й вырос в цене до 63,15 рублей.

Дизельное топливо подорожало на 4 копейки. Его цена составляет 58,3 рубля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram