Жители города смогут узнать о свободных вакансиях и пообщаться с возможными работодателями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле в Казани пройдут ярмарки вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Центра занятости населения. Жители города смогут узнать о свободных вакансиях и пообщаться с возможными работодателями.

Первая ярмарка состоится 6 июля на Гагарина, 46. В Центре занятости Советского района (Р.Зорге, 102) ярмарку организуют 20 июля. 26 июля ярмарка пройдет по адресу Ибрагимова, 41 и на улице Братьев Касимовых, 22\7.

Все ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Телефоны для уточнения информации можно посмотреть на сайте мэрии Казани.

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