В Марий Эл судебный пристав пойдет под суд за халатность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марий Эл судебный пристав стал фигурантом уголовного дела, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. Ему вменяют статью «халатность».

Сообщается, что с ноября 2020 года по октябрь 2021-го пристав незаконно снял арест со счета фирмы-должника. Поэтому представителю компании удалось перевести на счет третьего лица внушительную денежную сумму – более 5,2 миллионов рублей.

Прокуратура инициировала уголовное преследование пристава. Следователи посчитали это решение обоснованным и возбудили дело по статье «халатность».

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