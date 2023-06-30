1 июля в Йошкар-Оле впервые состоится День ветеранов боевых действий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 июля в Йошкар-Оле впервые отпразднуют День ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, праздник начнется в 09:30 с шествия Бессмертного батальона. Он продет по бульвару Победы от Парка Победы до Монумента Воинской Славы. В 10 утра у Стелы павшим воинам в Центральном парке культуры будет дан старт торжественному мероприятию.

В программе – выставка стрелкового вооружения на аллее, концерт и работа полевой кухни. В вечерней части мероприятия для гостей сыграет духовой оркестр.

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