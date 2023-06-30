Крупные банки обновляют условия по кешбэкам

Несмотря на то, что весной прошлого года ряд крупных банков ухудшили свои программы лояльности, размер кешбэка по ним вырос в 2022 году, подсчитали журналисты газеты «Ведомости». После того, как прежние условия были возвращены, клиенты стали активно распоряжаться своими накопленными баллами и бонусами. В текущем году ряд кредитных учреждений снова видоизменяли свои программы, исходя из клиентских предпочтений и рыночных реалий.

В частности, обновили свои программы лояльности МКБ и банк «Открытие». Ранее банк России объявил, что во втором полугодии 2023 года начнет тестировать систему кешбэка в рублях при оплате через СБП.