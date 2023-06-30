Экологи Татарстана провели отбор проб воздуха в Заинском районе, где произошел взрыв резервуара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экологи Татарстана провели отбор проб воздуха в Заинском районе, где сегодня, 30 июня, произошел взрыв резервуара, передает пресс-служба республиканского минэкологии.

Превышений загрязняющих веществ выявлено не было.

Напомним, в пятницу около 10 часов утра стало известно о крупном пожаре на территории «Елховнефть». Там произошел взрыв резервуара с последующим горением. В огне, к несчастью, погибли двое рабочих, которые занимались исследованием этого резервуара. К 11 часам возгорание было потушено пожарными подразделениями.

На место происшествия выехали и экологи Татарстана. Они отобрали пробы воздуха в селе Старое Маврино Заинского района.

«Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», - дали заключение эксперты.

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