Благотворительный фонд «Семья вместе» провел пресс-конференцию в честь 10-летия Семейного дома в Казани

Благотворительный фонд «Семья вместе» провел пресс-конференцию по случаю приближающегося 10-летия Семейного дома при Детской республиканской клинической больнице в Казани для семей, чьи дети проходят длительное лечение.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, спикеры благотворительного фонда «Семья вместе», а также партнеры проекта. Полный список участников ниже:

- Татьяна Петровна Ларионова, Депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва, Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей

- Альмир Рашидович Абашев, Первый заместитель министра здравоохранения РТ

- Алексей Александрович Филиппенко, генеральный директор ООО «СПП» (франчайзи-партнер «Вкусно – и точка»)

- Екатерина Александровна Мыслицкая, генеральный директор БФ «Семья вместе»

- Юлия Алексеевна Маркова, директор Семейного дома БФ «Семья вместе».

Спикеры поделились основными достижениями проекта за 10 лет и рассказали о планах развития. В пресс-конференции также приняла участие мама, которая проживала в Семейном доме в Казани.

«На протяжении 10 лет Семейный дом помогает мамам, папам, бабушкам и дедушкам находиться рядом с ребенком во время лечения, помогает им проходить тяжелые испытания вместе, способствует тому, чтобы лечение завершилось победой. Это уникальный проект для России, реализованный на территории Татарстана. Проект ежегодно поддерживают тысячи волонтеров. За эти годы в целях поддержки детей организовано 185 благотворительных проектов, собранные средства с которых, а это более 42 млн рублей были переведены на поддержку Семейного дома. Более 15 000 детей и родителей получили помощь этого светлого и однозначно нужного дома. На все эти годы доброй мамой для всех стала директор семейного дома Юлия Алексеевна Маркова. Спасибо всем, кто помог и помогает детям! Спасибо врачам за то, что наши дети выздоравливают. Добро поистине творит чудеса! И пусть чудес в жизни нашего Семейного дома будет как можно больше!», — поделилась Татьяна Петровна Ларионова, депутат ГД РФ восьмого созыва, член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

«Для всей системы здравоохранения проект «Семейный дом» имеет огромную значимость, так как развивает практику семейно-ориентированного подхода, дает семьям возможность не разлучаться с детьми во время длительного лечения в больнице. Благодаря проекту возникает трехсторонний диалог между ребенком, родителями и врачом. Лечение проходит в теплой спокойной атмосфере, что влияет на быстрое восстановление детей», — отметил Абашев Альмир Рашидович, Первый заместитель министра здравоохранения РТ

«Мы, как ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, реализуем одно из направлений корпоративно-социальной ответственности в области поддержки семей с детьми. Проект «Семейный дом» для нас – это гордость, возможность реализовать себя и помочь семьям с тяжелобольными детьми. Мы рады, что проект был создан на территории Татарстана и выражаем благодарность руководству Республики. Проект воодушевил наших сотрудников: многие из них стали постоянными волонтерами фонда. Проект «Семейный дом» – это образец того, что может сделать государство и бизнес совместно для общества», — сказал Алексей Филиппенко», — сказал Алексей Александрович Филиппенко, генеральный директор ООО «СПП» (франчайзи-партнер «Вкусно – и точка»)

Планами по развитию проекта поделилась Екатерина Александровна Мыслицкая, генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе»:

«За 10 лет Семейный дом показал свою важность, значимость и необходимость для региона, проект ежегодно становится настоящим домом для более чем 600 семей. Планируя масштабирование проекта в другие регионы, мы учитывали наше желание помогать как можно большему количеству семей, а также социально-экономический эффект для ключевых сторон: детей, родителей, волонтеров, врачей и медицинского персонала, больницы и системы здравоохранения. Согласно исследованию, которое мы провели совместно с Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», каждый рубль, вложенный в проект, дает 3.03 рубля созданных этим проектом социальных ценностей».

Семейный дом благотворительного фонда «Семья вместе» с 2013 года принял более 15 000 детей и родителей из Республики Татарстан и других субъектов РФ. Ежегодно на содержание и обслуживание дома Фонд «Семья вместе» направляет 12 млн рублей. В этом году запланировано начало строительства такого Семейного дома в Москве — на территории Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой. Как и в Казани, проживание в нем будет бесплатным.