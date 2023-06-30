Кругосветка казанских яхтсменов: в столице Татарстана состоится презентация книги «Трусцой по океану»

3 июля в 14.00 на летней площадке Национального музея Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2) состоится презентация книги «Трусцой по океану», посвященной кругосветному путешествию казанского яхтсмена Алмаза Алеева. На ней все желающие смогут пообщаться с самим капитаном яхты «Милонга», а также с членами его команды: помощником капитана Ильфатом Миннибаевым и боцманом Вилем Сагитовым.

Алмаз Алеев – яхтенный капитан океанского плавания и руководитель Парусной школы Татарстана, настоящая легенда парусного спорта Республики. Алмаз Асхатович воспитал тысячи яхтсменов. Его считают образцом целеустремленности, силы и бодрости духа. Эти качества капитана в очередной раз подтвердило кругосветное плавание 2020 года. Рассказанная Алмазом Алеевым история этой кругосветки (от возникновения идеи и до её воплощения) легла в основу книги Олега Карякина. Презентуемое издание книги «Трусцой по океану» содержит многочисленные фотографии, сделанные на борту яхты во время знаменательного путешествия.

Свою кругосветку экипаж яхты «Милонга» приурочил к 100-летию Татарской АССР. В день презентации книги состоится также торжественная передача предметов из кругосветного путешествия команды Алмаза Алеева в фонды Национального музея Республики Татарстан: они дополнят ряд предметов, уже переданных яхтсменом в музей в 1993 году.