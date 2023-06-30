В Татарстане отдали под суд пилота, который при посадке повредил самолет на 3,5 миллиона рублей

ФОТО: Центральное МСУТ СКР

В Татарстане завершили расследование уголовного дело пилота, причинившего ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Сообщается, что 20 сентября прошлого года пилот-инструктор и курсант выполняли учебно-летную практику. Во время посадки в аэропорте «Бегишево» первый не выпустил шасси. В результате чего самолет был изрядно поврежден.

Сумма нанесенного инструктором ущерба составляет более 3,5 миллионов рублей.

В отношении пилота было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

На сегодняшний день расследование дела завершено – пилота ждет суд.

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