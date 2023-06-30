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НовостиОбщество30 июня 2023 14:18

Часть улицы Горького в Казани перекрыли до конца лета

Причиной этому послужили строительные работы
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Часть улицы Горького в Казани перекрыли до конца лета. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ограничения движения по улице Максима Горького связаны с ведущимися там строительными работами.

В мэрии со ссылкой на комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщают, что часть проезжей около дома №3 будет перекрыта до 30 августа.

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