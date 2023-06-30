В Казани временно приостановлено движение трамваев №4, 5, 5а, 6 и 7

Горожан просят заранее спланировать маршрут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани от Сибирского тракта до Агропарка, включая улицу Халитова, произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно не будут ходить трамваи №4, 5, 5а, 6 и 7.

На месте уже работают аварийные службы. В МУП «Метроэлектротранс» просят заранее спланировать свой маршрут.

Ранее мы рассказывали, какие дороги перекроют в Казани из-за старта международного ралли.

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