В Татарстан 64% авиарейсов прибывают из эпидемиологически неблагополучных стран

Медработники досматривают всех прилетевших из зарубежных стран. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В аэропорты Татарстана 64% авиарейсов прибывают из эпидемиологически неблагополучных стран. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина.

В аэропортах круглосуточно работает санитарно-карантинный контроль, на котором досматривают всех прилетевших из зарубежных стран. К примеру, только за сегодня тепловизионный контроль прошли 300 тысяч человек. У 12 их них обнаружили кишечную инфекцию, ветряную оспу и не только.

Ранее в Татарстане зарегистрировали увеличение случаев заболевания корью. Заболеваемость мышиной лихорадкой в республике и вовсе выросла в 4 раза.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram