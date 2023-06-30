В Казани сошьют воедино фрагменты вышитой карты Татарстана

Увидеть готовую вышитую карту Татарстана можно будет с 15 по 23 июля в Казани и Болгаре. Фото: Минкульт Татарстана

Во вторник, 4 июля, в ГБУ «Таткультресурсцентр» презентуют завершающий этап создания карты Татарстана. Мастера приступят к сшиванию фрагментов в единое полотное.

Всего 43 района и 2 городских округа Татарстана вышили свои фрагменты карты с территориальными и культурными отличиями. В создании участвовали как народные и самодеятельные мастера, так и профессиональные художники-прикладники.

Увидеть готовую вышитую карту Татарстана можно будет на фестивале «Возрождение: Эпос в современном прочтении», который пройдет с 15 по 23 июля в Казани и Болгаре.

Напомним, Татарстан принимает участие в проекте «Вышитая карта России». В рамках него в 2024 году в Чебоксарах откроется Музей вышитой карты страны.

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