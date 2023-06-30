18 ударов ножом: в Марий Эл совершено убийство в интернате

Оба мужчины были пьяны Фото: принтскрин видео.

В Марий Эл совершено убийство в интернате. Преступление произошло в Советском районе республики.

Как сообщили в региональном Следкоме, 19 апреля текущего года между постояльцами интерната произошла ссора. Оба мужчины в этот момент были пьяны. 62-летний пенсионер в инвалидном кресле подъехал к кровати, где находился его оппонент, после чего 18 раз ударил его ножом. От полученных травм пострадавший умер в больнице через два дня.

Во время расследования уголовного дела были проведены медицинские, генетическая, психиатрическая и ряд других экспертиз. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Обвиняемый на камеру признался в совершенном преступлении и показал, как он это сделал. Ролик можно посмотреть на нашем канале.

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