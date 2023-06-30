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НовостиОбщество30 июня 2023 10:14

В Татарстане лесничих подозревают в незаконной вырубке леса

В Следкоме возбуждено уголовное дело
Адам САГАЛ
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Актюбинском участковом лесничестве.

По предварительной информации следствия, с августа по сентябрь прошлого года сотрудники лесничества из корыстной заинтересованности спилили 114 сырорастущих деревьев. Своими действиями она причинили ущерб на сумму более 8 миллионов рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что лесничества Чувашии помогли с дровами семьям участников спецоперации.

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