Жителя Казани чудом не сбила машина на высокой скорости

Инцидент произошел на пешеходном переходе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани мужчина едва не попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе. От трагедии его отделили буквально доли секунды.

Инцидент произошел на улице Большой Красной. Мужчина пересекал проезжую часть по «зебре», когда водитель «Лады Калины», ехавший по велосипедной дорожке, чуть не сбил его. Пешеход вовремя заметил несущуюся машину и увернулся. Благодаря этому он избежал травм и, возможно, даже смерти.

Нарушитель был найден, его обязали выплатить штраф: 2 тысячи рублей за движение по велодорожке и 1,5 тысячи рублей за то, что не уступил дорогу пешеходу, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Напомним, в Казани на улице Чистопольской фура сбила курьера на велосипеде.

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