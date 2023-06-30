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НовостиЗдоровье30 июня 2023 8:28

В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в четыре раза

Зарегистрировано уже 223 случая заболевания
Адам САГАЛ
В 70% случаев мышиную лихорадку обнаружили после поездок на дачи и посещения леса

В 70% случаев мышиную лихорадку обнаружили после поездок на дачи и посещения леса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в четыре раза. Об этом в рамках пресс-конференции сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

На сегодняшний день в республике выявлено 223 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую распространяют грызуны (мышиная лихорадка). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 70% случаев мышиную лихорадку обнаружили после поездок на дачи и посещения леса.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл зарегистрировали 19 случаев мышиной лихорадки.

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