В 70% случаев мышиную лихорадку обнаружили после поездок на дачи и посещения леса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в четыре раза. Об этом в рамках пресс-конференции сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

На сегодняшний день в республике выявлено 223 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую распространяют грызуны (мышиная лихорадка). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 70% случаев мышиную лихорадку обнаружили после поездок на дачи и посещения леса.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл зарегистрировали 19 случаев мышиной лихорадки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram