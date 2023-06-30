Главным тренером ХК «Барс» назначен Александр Степанов

Почти всю карьеру в «Ак Барсе» Степанов играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Фото: Ак Барс

Главным тренером молодежного хоккейного клуба «Барс» назначен Александр Степанов. Контракт со специалистом заключили на один сезон, сообщает пресс-служба команды.

Александр Степанов является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина, он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок. Почти всю карьеру в «Ак Барсе» играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

В тренерский штаб также вошел Александр Трофимов, возглавлявший в прошлом сезоне команду НМХЛ «Тамбов». Тренер Алексей Ермолаев и тренер вратарей Алмаз Якупов, в свою очередь, продолжат работу с «Барсом».

Напомним, ранее Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона 2023/24.

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