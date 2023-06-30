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НовостиОбщество30 июня 2023 8:04

В Татарстане изменен состав комиссии по поддержке участников СВО

В нее вошли два новых человека
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Комиссия по вопросам поддержки участников СВО была создана в марте этого года.

Комиссия по вопросам поддержки участников СВО была создана в марте этого года.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Татарстане изменили состав межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей на территории республики. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, в комиссию вошли омбудсмен Татарстана Сария Сабурская и глава филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по республике Гузель Удачина.

Напомним, комиссия по вопросам поддержки участников СВО была создана еще в марте этого года. Ее председателем стала Лейла Фазлеева, а ее заместителем — Руслан Мухарлямов.

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