В Лениногорске мужчина под наркотиками убил свою сожительницу

Убийство произошло в одной из квартир дома №6 по улице Гагарина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту убийства. Инцидент произошел ранним утром 28 июня в Лениногорске.

В одной из квартир дома №6 по улице Гагарина на фоне употребления наркотиков 34-летний судимый местный житель поссорился со своей 42-летней также ранее судимой сожительницей. Мужчина ударил женщину ножом в живот, от чего потерпевшая скончалась.

Подозреваемого задержали. Свою вину он полностью признал. Выяснение обстоятельств произошедшего и расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Ранее жителя Казани отдали под суд за изнасилование подростка, произошедшее 22 года назад.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram