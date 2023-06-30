В ходе процедуры медик повредил фрагмент брюшной полости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани хирург обвиняется в смерти пациентки из-за неправильного прокола живота. Рассмотрение дела стартовало в суде.

В январе 2022 года в местную городскую больницу была доставлена 25-летняя пациентка с жалобами на боли в животе и тошноту. После осмотра у девушки заподозрили острую патологию органов брюшной полости. Чтобы поставить точный диагноз, хирург решил провести видеолапараскопию. Это один из современных методов, с помощью которого операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия – диаметром от 0,5 до 1,5 см.

Как полагает следствие, в ходе процедуры медик повредил фрагмент брюшной полости. В результате образовалась большая гематома, началось кровотечение. Спустя несколько часов пациентка умерла. Судебно-медицинская экспертиза полагает, что между действиями врача и смертью девушки есть прямая связь.

49-летний хирург свою причастность к преступлению отрицает. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В суд обратилась мать умершей девушки.

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