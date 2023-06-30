В Марий Эл зарегистрировали 19 случаев «мышиной лихорадки»

Чаще всего человек заражается ГЛПС при вдыхании пыли с вирусом. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

По состоянию на 29 июня в Марий Эл зарегистрировали 19 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) или «мышиной лихорадки». Для сравнения, в 2022 году за аналогичный период было выявлено 9 случаев, за 2021 — всего 2 случая.

В бытовых условиях заразились 8 человек, при работах на садово-дачных участках — 6 человек, при посещение леса — 4 человека, а в производственных условиях — 1 человек.

В Управление Роспотребнадзора по Марий Эл подчеркнули, что чаще всего человек заражается ГЛПС при вдыхании пыли с вирусом. Поэтому для профилактики заболевания необходимо максимально сократить время пребывания на потенциально опасных территорий, а по возможности полностью не посещать их, особенно в сухую погоду.

Ранее в Марий Эл местами отменили карантин по птичьему гриппу.

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