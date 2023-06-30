Эдуард Сафонов назвал причину ухода из «Рубина»

Сафонов подчеркнул, что у него не было конфликта с Рахимовым. Фото: ФК "Рубин"

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов назвал причину ухода из клуба. В последнее время он испытывает проблемы со здоровьем.

«После операции у меня некоторые проблемы со здоровьем, из-за чего я не могу посвящать все время работе. Хотя моя работа подразумевает быть на связи всегда. Особенно сейчас, когда ведутся переговоры. Уйти из „Рубина“ было моим решением — с руководством остались в дружеских и уважительных отношениях», - цитирует менеджера «Бизнес Онлайн».

При этом Сафонов подчеркнул, что у него не было конфликта с Рахимовым, а должность спортивного директора теперь займет Константин Дзюба.

На должности в ФК «Рубин» Сафонов проработал полгода. До этого он трудился в «Кубани» и «Оренбурге».

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