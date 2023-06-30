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НовостиПроисшествия30 июня 2023 5:55

В Казани на улице Чистопольской фура сбила курьера на велосипеде

Парень переезжал дорогу по пешеходному переходу
Адам САГАЛ
Парень попытался избежать столкновения, но ему не удалось

Парень попытался избежать столкновения, но ему не удалось

В Казани на улице Чистопольской 29 июня фура сбила курьера на велосипеде. ДТП попала на кадры камеры видеонаблюдения.

Курьер переезжал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент по дороге ехала фура. Парень попытался избежать столкновения, но ему не удалось. В результате грузовик задел велосипедиста, тот упал, а его большой рюкзак попал под колеса фуры. Парень смог встать, но, тем не менее, на место вызвали «скорую». Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

Видео с моментом ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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