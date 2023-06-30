В Казани на улице Чистопольской фура сбила курьера на велосипеде

Парень попытался избежать столкновения, но ему не удалось

В Казани на улице Чистопольской 29 июня фура сбила курьера на велосипеде. ДТП попала на кадры камеры видеонаблюдения.

Курьер переезжал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент по дороге ехала фура. Парень попытался избежать столкновения, но ему не удалось. В результате грузовик задел велосипедиста, тот упал, а его большой рюкзак попал под колеса фуры. Парень смог встать, но, тем не менее, на место вызвали «скорую». Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

Видео с моментом ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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