В Татарстане июль начнется с гроз и сильного ветра

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июль в Татарстане начнется с гроз и сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, в выходные, 1 и 2 июля, местами пройдут дожди, грозы, будет сильный ветер. Температура днем будет от 22 до 27 градусов.

Как сообщил «КП-Казань» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, суббота в Казани будет облачной с прояснениями, температура составит +22 градуса. В воскресенье, 2 июля, ожидается облачная погода. Температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске и Ростове-на-Дону, где температура воздуха прогреется до +27…+30 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Самары, где ожидаемая температура составит от +20… +21 градус.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет летом 2023 года в Казани.

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