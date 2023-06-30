Казанец назвал причину загадочной гибели кота в ЖК «Три богатыря»

Сначала из окна выпал котом, а вслед за ним упал лоток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Казани назвал причину загадочной гибели кота в ЖК «Три богатыря». Инцидент, напомним, произошел на днях и попал на кадры камеры видеонаблюдения. Сначала из окна выпал кот, а вслед за ним упал лоток для туалета. Тогда местные жители обвинили в гибели питомца его хозяина, но выяснилось, что мужчина находился в командировке, а присматривать за квартирой поручил брату.

Брат хозяина жилья рассказал, что из-за редкой уборки туалета в квартире стоял неприятный запах. Тогда он решил поставить лоток на край балкона – чтобы запах не застаивался. Видимо, в какой-то момент питомец захотел в туалет, прыгнул в лоток и сорвался вниз.

Правда, поверили в эту версию не все. Некоторые соседи по-прежнему считают, что кота кто-то сбросил намеренно.

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