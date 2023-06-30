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НовостиЗвезды30 июня 2023 4:53

Глава Татарстана пригласил подписчиков на фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Культурное мероприятие проходит в эти дни
Адам САГАЛ
фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. Фото: пресс-служба раиса РТ

фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на фестивале «Летние вечера в Елабуге». Он пригласил своих подписчиков посетить это культурное мероприятие.

«Приятный летний вечер проводим в Елабуге. Здесь открылся ежегодный международный фестиваль „Летние вечера в Елабуге“. Приезжайте, в ближайшие три дня будет много хорошей музыки!» — написал Минниханов в своем канале.

Отметим, что фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. Зрители смогут услышать классические произведения в исполнении артистов республики, а также увидеть выступления известных артистов. К примеру, там выступит Эмир Кустурица.

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