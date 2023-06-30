Глава Татарстана пригласил подписчиков на фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на фестивале «Летние вечера в Елабуге». Он пригласил своих подписчиков посетить это культурное мероприятие.

«Приятный летний вечер проводим в Елабуге. Здесь открылся ежегодный международный фестиваль „Летние вечера в Елабуге“. Приезжайте, в ближайшие три дня будет много хорошей музыки!» — написал Минниханов в своем канале.

Отметим, что фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. Зрители смогут услышать классические произведения в исполнении артистов республики, а также увидеть выступления известных артистов. К примеру, там выступит Эмир Кустурица.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram