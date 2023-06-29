Депутат Нигматулин из Набережных Челнов досрочно сложил свои полномочия

Об этом стало известно на заседании горсовета. Фото: ТГ-канал мэрии Набережных Челнов

Сегодня, 29 июня, депутат Руслан Нигматулин досрочно сложил свои полномочия в Городском Совете. Теперь он будет представлять интересы города в Госсовете Татарстана. Об этом стало известно на заседании горсовета.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что он очень рад, что их коллега активно проявил себя в качестве городского депутата и смог реализовать много проектов.

Сейчас Нигматулин активно участвует в отправке гуманитарных грузов, в качестве волонтера выезжал в ДНР, поддерживает спортивную отрасль и соцучреждения.

Нигматулин в свою очередь поблагодарил мэра и сказал, что всегда готов протянуть руку помощи и сообща решить любую городскую проблему.

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