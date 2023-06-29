Мухаметшина снова избрали председателем совета движения «Татарстан — новый век»

Решение было принято единогласно на десятом съезде. Фото: ТГ-канал Фарида Мухаметшина

Руководителя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина снова избрали председателем высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век». Решение было принято единогласно на десятом съезде.

Его заместителями стали председатель исполкома совета Алсу Тарханова, член Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев и председатель Казанского территориального отделения движения Ферид Аюпов.

Всего членами совета движения стало 33 человека, что меньше на шесть человек меньше, чем было ранее.

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