В Казани 21 июля перекроют движение во время крестного хода

Ограничения будут длиться с 7.00 до 13.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 21 июля перекроют движение по некоторым улицам города во время крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией матери. Ограничения будут длиться с 7.00 до 13.00, сообщили в Исполкоме столицы Татарстана.

Там же отметили, что один из участков будет перекрыт уже 20 июля в 20.00 до 13.00 следующего дня. Это участок на улице Милославского от улицы Карла Марка до Большой Красной. На парковки ограничения действовать не будут.

Кроме того, перекрытия будут действовать в зонах съездов с площади Первого мая — от Кремлевской до Профсоюзной, с площади Тысячелетия на улице Батурина, а также с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу.

Полный список перекрытий:

ул.Кремлевской — от ул.Чернышевского до пл.Первого Мая;

ул.Профсоюзной — от ул.Чернышевского до пл.Тысячелетия;

ул.Батурина — на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул.Дзержинского;

ул.Баумана — от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;

ул.Большой Красной — от ул.Япеева до ул.Батурина;

ул.К.Маркса — от ул.Лобачевского до ул.Батурина;

ул.Япеева — от ул.Дзержинского до Большой Красной (при необходимости);

ул.Миславского — от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского.

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