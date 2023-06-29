Глава УФАС Татарстана заявил, что в сфере ритуальных услуг пора навести порядок

Чтобы исправить положение ситуации, сейчас проводятся инвентаризации кладбищ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава УФАС Татарстана Айрат Шафигуллин заявил, что в сфере ритуальных услуг пора навести порядок. Городам поручено создать специализированные организации, но некоторые муниципалитеты республики продолжают наделять такими полномочиями МУПы, ООО и ИП, что незаконно. Чтобы исправить положение ситуации, сейчас проводятся инвентаризации кладбищ.

Шафигуллин отметил, что пока услуги не станут прозрачными, места захоронений не станут понятными, а границы кладбищ четко не зафиксируют — положение дел продолжит их не устраивать. Он считает, что человек должен иметь возможность посмотреть свободные места на кладбищах в интернете и там же мог ознакомиться с перечнем предприятий.

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