Глава Татарстана осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Тревожит, что такие мероприятия стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей

Глава Татарстана Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Речь главы республики появилась на официальном сайте раиса.

Он сказал, что в эти важные для мусульман дни, снова прошла акция осквернения священного Корана. Его тревожит, что такие мероприятия стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

— Строго осуждаю этот бесчеловечный поступок. Как бы отреагировали власти Швеции, если бы где-то была сожжена их Конституция? — говорит Минниханов.

Он добавил, что в Российской федерации усилиями президента страны в мирре и согласии живут представители всех религий. И тому доказательство, что неуважение к Корану в России считается преступлением.

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