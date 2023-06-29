Мощность завода составит 1,8 тысяч тонн сыров в год Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Кукморском районе Татарстана построят сыродельный молочный комбинат. Это обсуждали на инвестиционном совете республики под руководством раиса Рустама Минниханова.

По словам директора компании «Кукморский молочный комбинат» Айзат Халиуллин, предприятие будет производить сыры и, вероятно, кисло-молочные продукты. Мощность завода составит 1,8 тысяч тонн сыров в год. Он также добавил, что бренда у продукции не будет, сыры будут выпускаться под той маркой, с которой появиться договоренность о сотрудничестве. Известно, что одна из таких компаний их Белоруссии.

Запуск производства запланирован на 2025 год.

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