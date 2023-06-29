По прогнозам синоптиков, такая погода будет с 10.00 утра до 20.00 вечера Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает жителей Татарстана о сильном ветре и грозе 30 июня. О погодных условиях рассказала в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, такая погода будет с 10.00 утра до 20.00 вечера. Сила ветра составит до 20 метров в секунду с юго-запада. В столице Татарстана также ожидается сильный ветер, но до 17 метров в секунду.

Вместе с тем, температура воздуха по республике составит от 24 до 33 градусов выше нуля.

МЧС республики рекомендует пешеходам быть внимательными, а водителей по возможности отказаться от дальних поездок.

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