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НовостиОбщество29 июня 2023 15:30

В Набережных Челнах раньше срока открыли мост через Каму

Об этом сообщили в администрации Набережных Челнов
Елена СКВОРЦОВА
Движение через мост должны были запустить не ранее 10 июля. Фото: ТГ-канала администрации Набережных Челнов

Движение через мост должны были запустить не ранее 10 июля. Фото: ТГ-канала администрации Набережных Челнов

Сегодня, 29 июня, в Набережных Челнах раньше срока открыли мост через Каму. Об этом сообщили в администрации города.

В ведомстве отметили, что сотрудники предприятия автомобильных дорог сдали объект на две недели раньше запланированного срока. Движение через мост должны были запустить не ранее 10 июля, но поручению мэра Наиля Магдеева его открыли сегодня.

Рабочими был заменен верхний слой асфальтобетона, ливневки, отремонтированы деформационные швы. Это первый за 50 лет капитальный ремонт объекта.

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