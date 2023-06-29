Кафе может появиться на территории рядом с шахматно-шашечным клубом. Фото: ТГ-канал Наиля Магдеева

В Набережных Челнах в парке Победы может появиться новое кафе. Это обсуждалось на публичных слушания в мэрии города.

Кафе может появиться на территории рядом с шахматно-шашечным клубом. Ранее там планировалось строительство детского многофункционального центра, но у земли появились новые собственники с планами по строительству стационарного кафе.

На слушаниях также обсудили вопрос межевания трех земельных участков, которое предусматривает выравнивание границ этих территорий. Сейчас там проходит тротуар, выполнено благоустройство.

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