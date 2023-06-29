Во время пожара на острове Зеленый в Татарстане было вынесено 37 газовых баллонов

Они находились в зоне распространения огня надворных построек и садовых домов. Фото: МЧС

Сегодня, 29 июня, во время тушения пожара на острове Зеленый в Татарстане сотрудниками МЧС было вынесено 37 газовых баллонов разной емкости, которые находились в зоне распространения огня надворных построек и садовых домов.

Напомним, что сегодня в районе 11 дня в экстренные службы поступила информация о пожаре на острове. Там загорелся дачный дом. Чтобы к нему подобраться, пожарным пришлось переправляться через протоку Волги. Для тушения огня использовался катер.

Подробности о пожаре можно посмотреть здесь.

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