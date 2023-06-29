Метшин подписал соглашения о сотрудничестве с хякимами Ашхабада и Аркадага. Фото: Управления международных и межмуниципальных связей

Сегодня, 29 июня, мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в церемонии открытия города Аркадаг в Туркменистане. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

В ведомстве сообщили, что недалеко от Ашхабада президент страны Сердар Бердымухамедов открыл первую очередь нового города Аркадаг. После участия в торжественной церемонии Метшин подписал соглашения о сотрудничестве с хякимами Ашхабада и Аркадага. Оно будет касаться сотрудничества в таких сферах, как спорт, экономика, культура, наука, туризм и прочее. Города будут обмениваться опытом в области городского хозяйства, а также визитами творческих коллективов и разными выставками.

В мэрии также пояснили, что Туркменистан очень важный партнер для Татарстана в целом и совместная работа может послужить для развития инвестиционных возможностей и экспорта.

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